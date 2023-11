Prenderà il via dopodomani il “Mese per la famiglia 2023”, promosso dal Comune di Mogoro in collaborazione con l'Istituto Comprensivo e le associazioni culturali, sociali e sportive. Giovedì 9 novembre, alle 17, appuntamento nell’ex saloncino delle scuole elementari sul tema “Stai zitto quando parli con me, la comunicazione tra genitori e figli”. Il relatore sarà Lorenzo Braina.

Si prosegue venerdì 10 alle 16.45 in biblioteca con “Prevenire la dipendenza da internet per prendersi cura della salute digitale dei propri figli”, relatore Luca Pisano. Giovedì 16 novembre alle 16.45, sempre in biblioteca, presentazione del metodo “Die Chan, tecniche di multiflessologia facciale” con Giulia Gris. Sullo stesso argomento la relatrice, venerdì 17 alle 15, proporrà un laboratorio di pronto intervento per bambini e adulti per massimo 15 genitori.

Chiusura giovedì 23 novembre alle 17.15 con la relazione di Gianna Manca su “Genitori in goal, sostenere percorsi sportivi di figli e figlie”.

