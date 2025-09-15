A Ghilarza integrazione dell’ordine del giorno del Consiglio comunale convocato in seduta straordinaria di prima convocazione per giovedì 18 settembre alle 18.30 (in caso di seduta deserta, in seconda convocazione per il 10 alle ore 19.30).

Oltre a delle variazioni al bilancio e all’applicazione dell’avanzo di amministrazione, le forze politiche saranno chiamate a designare il capitano della compagnia barracellare, uno dei punti saltati ad agosto quando si è registrata la crisi all’interno del gruppo di maggioranza.

