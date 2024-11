La Giunta guidata dal sindaco Stefano Licheri a Ghilarza ha assegnato all’Istituto comprensivo Ghilarza – Abbasanta, per l’anno scolastico 2024-2025, la somma di 5 mila euro da utilizzare per l’attuazione di progetti che l’istituzione scolastica intende proporre come arricchimento delle attività curriculari, per l’acquisto di attrezzature e materiali scolastici sulla base delle priorità di spesa che saranno individuati dalla scuola.

All’istituto comprensivo di Ghilarza sono inoltre stati assegnati ulteriori 5 mila euro per materiale per le pulizie, la realizzazione di piccole riparazioni e spese varie d’ufficio. La scuola dovrà fornire al Comune un dettagliato consuntivo delle spese sostenute.

