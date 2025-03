A Ghilarza si lavora alla sesta edizione di Muristenes in beranu, la kermesse organizzata nello splendido scenario del novenario campestre di San Serafino.

La data potrebbe essere quella del 25 aprile. Resta da sciogliere il nodo della disponibilità dei novenanti, fondamentali perché la manifestazione possa riuscire ed essere proposta. Sono infatti loro ogni volta a mettere a disposizione gli antichi muristenes per ospitare le esposizioni artigianali e dell’agroalimentare e ad accogliere quindi numerosissimi turisti e visitatori che raggiungono il novenario fronte lago a pochi chilometri da Ghilarza. Proprio per questo gli organizzatori hanno organizzato per domani 20 marzo alle 19.30, all’auditorium comunale, un incontro con tutti i novenanti.

L’obiettivo degli organizzatori, un gruppo spontaneo di persone, da sempre è quello di far scoprire un luogo appunto quasi incantato, i suoi colori, i profumi, il paesaggio, le tradizioni ma anche le produzioni dell’artigianato e dell’agroalimentare.

