A Ghilarza cantieri apertiA disposizione del Comune 50mila euro stanziati tempo fa dall’Unione dei Comuni del Guilcier
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Cantieri aperti nella cittadina del Guilcier. Da qualche giorno sono infatti iniziati dei lavori programmati un anno fa: si tratta della sistemazione dei marciapiedi nella zona del parco di Su Cantaru.
A disposizione del Comune 50 mila euro stanziati tempo fa dall’Unione dei Comuni del Guilcier. Denari che serviranno anche a risolvere una situazione che ultimamente sta creando diversi problemi. Nel corso Umberto si sono infatti sollevati dei pozzetti e alcune persone sono anche cadute. Ora si provvederà a risistemarli.
«Ad inizio legislatura ci siamo preoccupati del Covid, di sistemare i conti e risolvere dei contenziosi e del personale. Abbiamo fatto 10 assunzioni e questo ora ci permette di porre avanti interventi programmi», spiega il sindaco Stefano Licheri. In queste settimane il Comune ha dovuto inoltre pagare i danni causati alle vetture di alcuni privati.
«Si tratta di situazioni vecchie , legate a prima che si rifacessero gli asfalti e si eliminassero le buche in diverse zone del paese – prosegue il primo cittadino -. Invece sta accadendo ora di registrare dei danneggiamenti a causa dei tombini lasciati non chiusi dalla ditta esterna incaricati dalla Provincia per la disinfestazione, è accaduto anche di recente invia Santa Lucia. In questo caso stiamo mandando la segnalazione per rifarci delle somme richieste per i risarcimenti».