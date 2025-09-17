Cantieri aperti nella cittadina del Guilcier. Da qualche giorno sono infatti iniziati dei lavori programmati un anno fa: si tratta della sistemazione dei marciapiedi nella zona del parco di Su Cantaru.

A disposizione del Comune 50 mila euro stanziati tempo fa dall’Unione dei Comuni del Guilcier. Denari che serviranno anche a risolvere una situazione che ultimamente sta creando diversi problemi. Nel corso Umberto si sono infatti sollevati dei pozzetti e alcune persone sono anche cadute. Ora si provvederà a risistemarli.

«Ad inizio legislatura ci siamo preoccupati del Covid, di sistemare i conti e risolvere dei contenziosi e del personale. Abbiamo fatto 10 assunzioni e questo ora ci permette di porre avanti interventi programmi», spiega il sindaco Stefano Licheri. In queste settimane il Comune ha dovuto inoltre pagare i danni causati alle vetture di alcuni privati.

«Si tratta di situazioni vecchie , legate a prima che si rifacessero gli asfalti e si eliminassero le buche in diverse zone del paese – prosegue il primo cittadino -. Invece sta accadendo ora di registrare dei danneggiamenti a causa dei tombini lasciati non chiusi dalla ditta esterna incaricati dalla Provincia per la disinfestazione, è accaduto anche di recente invia Santa Lucia. In questo caso stiamo mandando la segnalazione per rifarci delle somme richieste per i risarcimenti».

