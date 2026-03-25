All’unanimità nei giorni scorsi il Consiglio comunale di Fordongianus ha deliberato di modificare due articoli del Regolamento per il funzionamento della Compagnia barracellare. Le modifiche fanno riferimento all’adeguamento del numero complessivo dei componenti e all’ elezione degli ufficiali e dei graduati in linea con quanto previsto dagli articoli del documento che regola il funzionamento dei barracelli. Gli ufficiali ed i graduati sono eletti a maggioranza e con scrutinio segreto da tutti i componenti la compagnia, per l'occasione presieduta dal sindaco con l'assistenza del segretario che redigerà il verbale. Il regolamento è composto da 44 articoli. Copia della delibera verrà trasmessa alla Prefettura di Oristano e all’Assessorato degli Enti Locali.

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