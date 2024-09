Scadono il 30 settembre i termini per iscriversi alla Scuola civica di musica Guilcier-Barigadu, una realtà che nel corso degli anni è cresciuta notevolmente.

Attiva dal 2012 vede coinvolti i Comuni di Ghilarza (capofila), Abbasanta, Aidomaggiore, Ardauli, Bidonì, Boroneddu, Busachi, Fordongianus, Ghilarza, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Soddì, Sorradile, Tadasuni, Ula Tirso e da quest’anno anche Samugheo.

Diversi gli insegnamenti che saranno attivati: violino, organetto diatonico/fisarmonica, chitarra classica, chitarra elettrica, musica d’insieme, basso elettrico, clarinetto/flauto traverso, canto classico, canto moderno, musica corale, musica elettronica, tecnico di Sala di registrazione, fonico, avviamento alla musica, coro voci bianche, sassofono/tromba, propedeutica musicale, launeddas/canto a chitarra, batteria/ percussioni, teoria e analisi musicale/guida all’ascolto, pianoforte/ tastiera moderna.

I corsi si articoleranno in 25 lezioni individuali. Il Comune di residenza partecipa alla copertura parziale delle spese per un solo corso per alunno. La quota di frequenza per l’anno scolastico 2024/2025, per i residenti in uno dei Comuni aderenti alla gestione associata, è fissata in 120 euro per i corsi individuali e 60 euro per i collettivi; per i residenti in altri Comuni si pagheranno rispettivamente 150 e 100 euro. Le lezioni dovrebbero iniziare nel mese di novembre e termineranno presumibilmente nel mese di giugno.

