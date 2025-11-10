A Busachi un supporto per l'ufficio tributiLa decisione adottata dall’esecutivo guidato dal sindaco Giovanni Orrù
Un supporto all’ufficio comunale per la gestione dei tributi locali comunali. È questa la decisione adottata a Busachi dall’esecutivo guidato dal sindaco Giovanni Orrù.
«IMU e TARI rappresentano una fonte primaria di entrata per l’ente e richiedono di essere gestiti con efficienza, professionalità e tempestività in ogni fase applicativa – si spiega nella delibera della Giunta -. È necessario garantire all’Ente continuità nei servizi dell’Ufficio Tributi anche al fine di evitare che alcune annualità di imposta cadano in prescrizione oltre che creare un grave disservizio nei confronti dell’utenza».
Al momento però il personale in ufficio è insufficiente rispetto all’esigenza di garantire il regolare funzionamento delle attività dell’Ufficio Tributi, in particolar modo sui controlli dei mancati pagamenti e le attività di accertamento in materia di IMU.
Da qui la scelta di attivare un supporto esterno per la gestione della IMU e TARI da affidarsi ad operatore economico specializzato che conti di esperienza maturata nel settore della gestione dei tributi comunali. I tributi saranno comunque gestiti in maniera diretta dal Comune.