Tre giorni di festeggiamenti civili a Busachi per Sant’Antonio da Padova organizzati dal Comitato. I festeggiamenti religiosi si sono aperti lo scorso 31 maggio. Oggi, 12 giugno, alle 17.45 verranno celebrati il rosario, la messa e i vespri solenni. Domani 13 giugno si inizia alle 7.30 con la messa in parrocchia, mentre alle 8.30 verrà officiata a San Bernardino. Alle 10.30 è in programma la processione con la partecipazione dei cavalieri e delle donne in abito tradizionale.

A seguire la messa in parrocchia in onore del patrono di Buschi. Per i festeggiamenti civili oggi si inizia alle 18 con balli in piazza con Silvano Fadda. Alle 22 serata di musica etnica con il gruppo Dilliriana. Il 13, alle 17, intrattenimento per i bambini e balli in piazza sempre con Silvano Fadda.

Alle 22 spettacolo di cabaret con “Bar Scraffingiu” in tour, il nuovo spettacolo di Alessandro Pili. A seguire ancora balli. Il 14 giugno alle 18 balli con Luca Oppo e Fantasias de ballos. Alle 19 è in programma il torneo giovanile di murra (under 15); alle 21 gara poetica con gli improvvisatori Agus e Bitti accompagnati dal tenore di Busachi. Si chiude ancora con Fantasia de ballos.

© Riproduzione riservata