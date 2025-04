Piccola boccata d’ossigeno in arrivo per i disoccupati di Bidonì. In questi giorni la Giunta Sedda ha infatti approvato il progetto relativo al cantiere comunale per l’occupazione.

Per l’annualità del 2025 a disposizione del Comune ci sono 65 mila euro e a tanto ammonta l’importo complessivo del progetto. La scelta dell’esecutivo è stata quella di integrare i criteri e parametri stabiliti dalla normativa. L’accesso al cantiere occupazione sarà quindi limitato ad un solo componente del nucleo familiare.

Prevista inoltre la turnazione del cantiere. «Il progetto – spiegano dall’esecutivo -consentirà l’assunzione a tempo determinato di 8 operai, suddivisi in 2 turni da 3 mesi, per 20 ore settimanali».

Il primo turno si terrà dal primo giugno al 31 agosto, il secondo dal primo settembre al 30 novembre. Il cantiere sarà gestito con l’ausilio di una coop di tipo B.

© Riproduzione riservata