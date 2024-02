Tante le iniziative in occasione di carnevale nei comuni della Marmilla. A Baressa, Albagiara e Gonnoscodina appuntamenti in biblioteca.

A Baressa, venerdì, dalle 16 alle 18, nei locali della biblioteca comunale si terrà un laboratorio creativo di Carnevale, organizzato dalla struttura. I bambini dai 6 agli 11 anni si cimenteranno nella realizzazione di creazioni a tema.

Ad Albagiara, domani, sempre la biblioteca comunale di via Cavour organizza una serata di animazione alla lettura intitolata “Arlecchino a Venezia”. Dalle 17, un pomeriggio in maschera, in compagnia della lettura, riservata ai bambini dai 3 ai 13 anni.

A Gonnoscodina, invece, domani e venerdì, sempre in Biblioteca, è in programma un doppio incontro dedicato alle tradizioni e alle ricette del paese. Dalle 9.30, chiunque potrà partecipare liberamente per condividere e raccontare le tradizioni carnevalesche di Gonnoscodina e donare alla comunità le ricette tipiche.

