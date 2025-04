Pagine e pagine dove è possibile esplorare le dinamiche del body shaming, piaga sociale del nostro secolo che colpisce soprattutto il mondo femminile.

È la storia della metamorfosi di Cecilia, una ragazza poco più che trentenne che si sottopone alla chirurgia bariatrica per perdere oltre 50 chili. È un romanzo che parte da un'esperienza personale per poi essere trasformata in narrativa.

Domani, mercoledì 9 aprile, a Baratili San Pietro, sarà presentato "Il Corpo sbagliato". È il libro di Francesca Spanu, autrice che vive tra San Gavino Monreale, dove è nata nel 1976, e Cagliari.

Scrittrice ma anche avvocata, consulente legale nel centro antiviolenza “Feminas” e direttrice del Festival Letterario del Monreale. A Baratili San Pietro l'appuntamento è alle 18 nella biblioteca comunale. Dialogherà con l'autrice l'assessora alla Cultura Manuela Saba.

Venerdì il libro sarà presentato invece a Terralba alle 18 in biblioteca. Dialogherà con lei lo scrittore Davide Piras. Sabato 12 aprile invece l'autrice presenterà “Il Corpo sbagliato” a Cabras. Dialogherà con lei Paola Secci, insegnante.

