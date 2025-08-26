Ondate di calore in Sardegna, torna l’allerta: temperature fino a 40 gradiNell’Isola, dopo una piccola tregua, torna il caldo cocente. L’avviso della Protezione civile
In Sardegna, dopo una piccola tregua, torna il caldo cocente. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse per il 27 e 28 agosto, prevedendo temperature eccezionalmente alte in gran parte dell’Isola.
Domani le temperature supereranno i 37 gradi sul settore occidentale, in particolare nella parte settentrionale. Dopodomani, invece, il caldo interesserà soprattutto il settore meridionale e orientale, con picchi oltre i 40 gradi sul Basso Campidano e lungo la costa orientale. Le temperature minime, che si attesteranno intorno ai 25 gradi, interesseranno le zone costiere e subcostiere.
Il cambiamento delle temperature è dato dall’alta pressione africana, favorita dall’ingresso di una saccatura sulla Spagna. In Sardegna ci sarà quindi caldo intenso, con temperature elevate anche in quota, il che fa prevedere giornate afose o calde anche al livello del mare.
