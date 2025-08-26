In Sardegna, dopo una piccola tregua, torna il caldo cocente. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse per il 27 e 28 agosto, prevedendo temperature eccezionalmente alte in gran parte dell’Isola.

Domani le temperature supereranno i 37 gradi sul settore occidentale, in particolare nella parte settentrionale. Dopodomani, invece, il caldo interesserà soprattutto il settore meridionale e orientale, con picchi oltre i 40 gradi sul Basso Campidano e lungo la costa orientale. Le temperature minime, che si attesteranno intorno ai 25 gradi, interesseranno le zone costiere e subcostiere.

Il cambiamento delle temperature è dato dall’alta pressione africana, favorita dall’ingresso di una saccatura sulla Spagna. In Sardegna ci sarà quindi caldo intenso, con temperature elevate anche in quota, il che fa prevedere giornate afose o calde anche al livello del mare.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata