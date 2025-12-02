Allerta gialla, dal pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di domani: l’avviso per rischio idrogeologico è stato emesso dalla Protezione civile regionale in vista dell’arrivo di una perturbazione che, secondo le previsioni, potrebbe essere particolarmente intensa soprattutto nei settori occidentali e centro settentrionali della Sardegna.

E quella di maltempo potrebbe essere una condizione che caratterizzerà anche le giornate successive.

Secondo iLMeteo.it da giovedì, una colata di aria fredda nord atlantica si tufferà dal Golfo del Leone (Marsiglia) verso il Mare di Corsica e il Mare di Sardegna dove formerà un pericoloso vortice: si prevede dunque maltempo anche tra giovedì e venerdì su Sardegna, meridione e localmente Nord-Ovest.

(Unioneonline)

