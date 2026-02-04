Dopo l’appello alla mobilitazione contro il 41 bis della presidente della Regione, Alessandra Todde, arriva la presa di posizione di Fausto Piga, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale.

Piga commenta: «Il tema 41 bis non è da sottovalutare, ma ogni volta che la Todde ha lanciato allarmismi e scenari catastrofici per la Sardegna non si sono mai verificati e non si sono verificati perché la Todde l’ha fatta più tragica del normale, solo per tornaconto politico e per distogliere l'attenzione dai problemi che vedono la Todde in difficoltà e in difetto. Uno su tutti, la sanità. Se i sardi dovessero scendere in piazza dovrebbe essere proprio per la sanità. In due anni di legislatura tutti i problemi ereditati sono peggiorati e ai vecchi problemi se ne sono aggiunti dei nuovi, ma la cosa più grave è che non esiste nessuna idea per affrontare le criticità. Magari una mobilitazione dei sardi potrebbe dare una svegliata».

