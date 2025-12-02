Un “treno” di perturbazioni atlantiche in arrivo al Centro-Sud d’Italia, con più piogge ma meno freddo.

Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma un inizio del mese di dicembre con ombrelli aperti nel Mezzogiorno e sulle Isole: da giovedì, infatti, una colata di aria fredda nord atlantica si tufferà dal Golfo del Leone (Marsiglia) verso il Mare di Corsica e il Mare di Sardegna dove formerà un pericoloso vortice: si prevede dunque maltempo tra giovedì e venerdì su Sardegna, meridione e localmente Nord-Ovest.

Nel dettaglio, soprattutto giovedì ci saranno forti piogge e locali nubifragi tra Calabria, Basilicata e Puglia, in particolare sul fianco ionico dove si potrebbero verificare delle veloci alluvioni. Nella giornata di venerdì, nel mirino del maltempo più acceso dovrebbe invece trovarsi la Sardegna con altri nubifragi diffusi, probabili ma un po’ fuori stagione.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata