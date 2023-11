Sono numeri preoccupanti, quelli che arrivano riguardo alla Sardegna dall’ultimo report dell’Istat sugli omicidi commessi in Italia. L’analisi, eseguita seguendo i dati della direzione centrale della polizia criminale del ministero dell’Interno, rivela come l’Isola sia la terza regione del Paese per vittime ogni 100mila abitanti.

Le cifre, relative al 2022, mettono la Sardegna dietro solamente Campania e Calabria, con 0,82 omicidi su 100mila abitanti.

Un dato decisamente superiore alla media nazionale, che racconta – invece – come ad essere uccise siano 0,55 persone ogni 100mila cittadini italiani. Più nel dettaglio, lo scorso anno sono state 322 le vittime in tutto il Paese: 196 uomini, 126 donne.

