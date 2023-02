Valuta non dichiarata per 434.000 euro, 220 verbali per tutela ambientale, 25 sequestri di sostanze stupefacenti, 96 sequestri in materia di contraffazione: sono solo alcuni dei numeri del lavoro dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) per il 2022 negli aeroporti di Cagliari-Elmas, Olbia e Alghero.

Un anno da record per numero di passeggeri transitati negli scali isolani, con oltre 8 milioni di persone che nei mesi estivi hanno privilegiato la Sardegna come meta turistica.

Con l’ausilio dei militari della Guardia di Finanza e dei cani “cash dog” in servizio nei tre aeroporti isolani, i funzionari ADM hanno scoperto nel 2022 valuta non dichiarata per 434.000 euro, in possesso di cittadini comunitari e extracomunitari, che si sono avvalsi dell’istituto dell’oblazione. In particolare sono state contestate 29 violazioni della normativa valutaria, con contestuale pagamento di sanzioni amministrative per oltre 14mila euro.

Bene anche i risultati conseguiti nella lotta alla contraffazione: 96 sequestri in totale e oltre 400 articoli tra marchi internazionali e comunitari di note case di moda.

Fra le attività di controllo e sequestro stupefacenti, fermati un cittadino nigeriano che trasportava oltre 1 kg di eroina contenuta in 76 ovuli e un cittadino italiano proveniente da Barcellona che, nel bagaglio da stiva, aveva occultato oltre 1 kg di droga fra cocaina e hashish.

Significativa anche l’attività di ADM nell’ambito della campagna di comunicazione “Portala nel cuore”, messa in campo con la Regione Sardegna durante la stagione estiva 2022 e volta a sensibilizzare i viaggiatori sul tema del rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema marino informando anche sulle pesanti sanzioni previste per chi asporta dai litorali sabbia, conchiglie e ciottoli.

