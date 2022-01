Oltre 22 sequestri effettuati all’aeroporto di Cagliari-Elmas, con 5.341 pezzi tra conchiglie e ciottoli e 31 chili di sabbia rinvenuti. E ancora oltre 100 chili tra sabbia, ciottoli e conchiglie, a fronte di 39 sequestri, scoperti negli scali di Alghero e Olbia.

È il risultato di un anno di controlli, volti a contrastare i traffici illeciti nei terminal sardi di ciottoli, sabbia e conchiglie provenienti dai litorali dell’Isola, eseguiti dai funzionari dell’Agenzia delle Accise, dogane e monopoli (ADM) in sinergia con i militari della Guardia di Finanza e con il personale della sicurezza aeroportuale.

La quasi totalità dei passeggeri che, nel corso del 2021, ha nascosto nei bagagli questa tipologia di “merce” in aperta violazione della Legge Regionale n.16 del 28.07.2017, ha dichiarato di ignorare la normativa ambientale.

Per tali violazioni è tuttavia prevista una sanzione amministrativa che va da 500 a 3.000 euro, oltre al sequestro del materiale illecitamente prelevato.

Con la campagna di comunicazione “Portala nel cuore”, messa in campo da ADM e Regione Sardegna durante la stagione estiva 2021, ampiamente diffusa in porti, stazioni ferroviarie e aeroporti, si è cercato di sensibilizzare i viaggiatori sul tema del rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema marino informando anche sulle pesanti sanzioni previste. La strategia comunicativa, seppure non abbia fatto desistere alcuni vacanzieri di ritorno nei loro paesi di origine dalla tentazione di portare con sé ricordi della Sardegna, testimonia l’impegno sul territorio nella salvaguardia e cura dell’ambiente.

