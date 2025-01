È la provincia più estesa d’Italia e quei 136 chilometri coast to coast – da Olbia ad Alghero via Sassari – si sentivano tutti. Ma ora che la statale 729, madre di tutte le strade del nord Sardegna è finita, è il momento di mettere via lo champagne per almeno due buoni motivi (oltre ai tempi biblici).

Il primo è che per il momento l’idea di viaggiare tra Olbia e Sassari in meno di un’ora, e in scioltezza, su quattro corsie si infrange sulle condizioni della Carlo Felice, ultimo tratto del percorso, e sulla chiusura della galleria Chighizzu per lavori che costringerà a percorrerla su due corsie per almeno sei mesi. Il secondo è che sono diverse le strade in attesa e non ci sono altre inaugurazioni imminenti.

Sono tutte in cima a una lista delle priorità sulle quali sta lavorando l’assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu che negli ultimi mesi ha incontrato più volte i sindaci interessati.

