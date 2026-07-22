Un giovane di Bari Sardo, Simone Concas di 19 anni, è stato ucciso. È accaduto intorno alle 18 nella zona del campo sportivo del paese.

Secondo una prima ricostruzione di quanto avvenuto, un’auto avrebbe investito il giovane mentre era assieme a una ragazza. Il conducente dell’auto sarebbe sceso dal mezzo per poi accoltellare il ragazzo ripetutamente. La vittima dell’aggressione non ce l’ha fatta.

Nella violenta lite è rimasta ferita alle gambe anche la ragazza che era con lui: è stata trasferita all’ospedale Brotzu di Cagliari a bordo dell’elicottero dell’Areus.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Lanusei, il personale del 118 e i vigili del fuoco di Tortolì. Sul luogo del delitto è arrivata anche la procuratrice di Lanusei, Paola Dal Monte.

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