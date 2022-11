Tragedia a Gairo.

Un uomo di 72 anni è rimasto schiacciato dal cancello scorrevole della sua proprietà.

Inutili i tentativi di soccorso: al personale medico del 118 arrivato sul posto non è rimasto altro da fare che constatare il decesso.

La vittima è Bruno Scattu, ex operaio dell’Ente Forestas.

I fatti sono avvenuti poco prima delle 9 in via Preda Longa, fatale per Scattu un trauma cranico.

Sul posto anche i carabinieri per chiarire la dinamica dell’incidente. Da Cagliari era decollato anche un elicottero dell’Areus, che una volta ricevuta la notizia del decesso è tornato alla base.

© Riproduzione riservata