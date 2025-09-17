lotta allo spaccio
17 settembre 2025 alle 14:26aggiornato il 17 settembre 2025 alle 14:38
Tortolì, scoperta piantagione di marijuana: blitz dei carabinieriDue persone fermate vicino al Rio Foddeddu
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Scoperta una piantagione di marijuana vicino al Rio Foddeddu, alla periferia sud-est di Tortolì in un blitz dei carabinieri della compagnia di Lanusei.
L’intervento dei militari, che da tempo stavano monitorando la coltivazione, risale alle prime luci dell’alba di oggi. Due persone, presunte responsabili dell'attività illecita, sono in stato di fermo, in attesa della decisione del magistrato di turno.
Notizia in aggiornamento
© Riproduzione riservata