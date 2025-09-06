Le bandiere della Palestina e della pace hanno sventolato questa mattina a Tortolì. Un sit in pacifico per dire basta alla guerra, al massacro di Gaza, e a sostegno dell'iniziativa umanitaria e non violenta della Global Sumud Flotilla. All'appuntamento nella piazza del parcheggio multipiano in viale Monsignor Virgilio c'erano i soci dell'Anpi Ogliastra con la Spi Cgil che hanno organizzato l'iniziativa. Diversi i cittadini che hanno partecipato, tra giovani e meno giovani, famiglie e bambini. La piazza purtroppo non è stata riempita. «Oggi vogliamo ribadire con forza il sostegno alle iniziative come quella della Global Sumud Flotilla e tutte le manifestazioni utile a fermare la guerra in Palestina e il genicidio che è in atto - ha detto il coordinatore Anpi Ogliastra Luigi Vacca - L'intera area del mediterraneo, può e deve diventare un costruttore di pace, che promuove la coesistenza pacifica e il disarmo».

Presente anche il presidente provinciale dell'Anpi Nuoro Graziano Pintori: «La nostra associazione è sempre presente in tutte le manifestazioni nelle quali si difende l'autodeterminazione dei popoli e la libertà, la democrazia e diritti universali». Si è soffermato sulla Costituzione e i suoi valori oggi messi sempre più in bilico e della catastrofe di Gaza. «Dobbiamo continuare a essere umani per essere pronti a una nuova Resistenza». Si sono seguiti altri interventi dei presenti di sostegno alla relatrice Onu sui territori palestinesi, Francesca Albanese, pesantemente sanzionata dagli Usa. Ha preso parola anche un altro manifestante raccontando la testimonianza di quanto vive suo genero palestinese ad Hebron. Nell'occasione è stato possibile ammirare la mostra La striscia di Gaza con venticinque stampe dell'illustratore Francesco Del Casino.

Tra "Bella ciao" e altre canzoni pacifiste come "Imagine "di John Lennon si è chiusa la manifestazione. Con un grido corale: «Viva la Palestina libera».

