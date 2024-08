Giuliano Selenu ha ceduto la bandiera di San Gemiliano ad Antonio Lai.

Alle 20 di oggi, nell’abitazione del presidente uscente del comitato, si è rinnovato lo storico rito dello scambio della bandiera.

Antonio Lai, 67 anni, ex impiegato del Comune di Tortolì, è stato eletto presidente durante l’assise del comitato che si è svolta ieri sera.

All’atto dello scambio della bandiera non sono mancati i momenti di commozione, come anche quando il neo presidente ha ceduto la bandiera al figlio Andrea per aprire il corteo che ha attraversato le vie del centro urbano per raggiungere l’abitazione di Lai, in via Garibaldi.

La processione è stata scandita dal suono di launeddas e fisarmonica, oltre agli immancabili spari dei tradizionali cuettus.

