Tortolì ricorda Mirko Farci a un anno dalla morte.

Si è tenuto oggi l’evento in memoria del 19enne ucciso l’11 maggio 2021 dall’ex compagno della mamma proprio mentre tentava di difendere la donna, colpita con diverse coltellate, lasciata in fin di vita e ripresasi dopo il coma e una lenta riabilitazione.

L’appuntamento è stato organizzato dall’associazione Arbatax Profondo Blu con il patrocinio del comune di Tortolì.

Un’intera giornata per ricordare il ragazzo tragicamente ucciso, da mattina a sera. Prima un Convegno sulla violenza contro le donne, poi la messa commemorativa nella parrocchia di San Giuseppe. Quindi una catena umana con partenza da via Monsignor Virgilio e, per chiudere, un evento musicale in piazza Rinascita, con l’esibizione del gruppo folk Sant'Anna di Tortolì e il gruppo Tenores Ogliastra.

