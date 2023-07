I nonnini (ma non solo) a lezione dai carabinieri e dalla polizia per difendersi dalle truffe. Domani alle 10, nel salone parrocchiale di Sant’Andrea, è in programma un convegno-dibattito utile a tutelare le fasce deboli e nello specifico le persone della terza età. Le forze dell’ordine forniranno consigli utili alla fascia di popolazione che spesso è vittima di persone senza scrupoli.

All’introduzione di Gino Loi, presidente dell’Anteas Ogliastra che promuove l’evento, seguiranno gli interventi del sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, Giuseppe Lai, segretario Fnp Ogliastra, Francesco Frisciano, presidente Anteas Sardegna, e Laura Deriu, presidente Adiconsum Ogliastra. Al termine andrà in scena la rappresentazione teatrale della compagnia Su Farramboddiu.

Il convegno, coordinato da Alberto Farina, segretario generale Fnp Sardegna, si concluderà con l’intervento di Michele Muggianu, segretario generale Cisl Ogliastra.

