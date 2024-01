Musica e brindisi nella notte di Tortolì. Le aspettative per il Capodanno in piazza, firmato Amo il mio paese, l’associazione che ha organizzato il Capodanno in collaborazione con il Comune, sono state rispettate. Il piazzale Porrà è stato riempito nella sua capienza massima di 4.600 persone, numero indicato dall’organizzazione nei certificati presentati alle riunioni tecniche. Chi non ha trovato posto all’interno del perimetro ha seguito il concerto da via Monsignor Virgilio.

Il pubblico ha cantato sulle note di Alfa, il rapper genovese atteso a febbraio dall’esibizione al Festival di Sanremo con la sua nuova “Via!”.

A Tortolì ha riscaldato i cuori con "Bellissimissima <3”, la sua hit, certificata disco d’oro, che ha macinato più di 400 mila ascolti quotidiani su Spotify, diventando uno dei brani più celebri dell’estate 2023.

L’evento, l’unico in Sardegna plasticfree, è stato presentato da Giuliano Marongiu, che ha anticipato l’esibizione di Alfa, e animato dalla musica dance suonata di Barbie sound. Così Tortolì, con un servizio d’ordine impeccabile, ha salutato l’arrivo del 2024.

© Riproduzione riservata