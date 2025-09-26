Era arrivata in spiaggia per passare una giornata tranquilla sotto l’ombrellone, in relax, crogiolando al sole e assaporando l’aria del mare.

Ma a un tratto una turista tedesca è stata morsa da un cane. Il fatto è accaduto intorno alle 10.30 di oggi alla spiaggia de S’Orologiu, distesa di sabbia fine prima del lido di Orrì. La dinamica dei fatti è tutta da accertare, sta di fatto che la donna è stata attaccata dal cane e ha dovuto chiedere aiuto al 118.

La centrale operativa di Sassari ha inviato sul posto l’equipaggio dell’associazione di volontariato Le Grazie.

Il personale ha prestato sul posto le prime cure alla turista, ma la ferita ha suggerito il trasporto al Pronto soccorso dell’ospedale di Lanusei dove è stata sottoposta a ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi.

© Riproduzione riservata