Non dovranno più macinare chilometri sino a Nuoro gli iscritti all'Anmil. Da alcuni giorni infatti la sezione Ogliastrina ha ufficialmente una sede in via Monsignor Virgilio 74/A. Gli è stata concessa dall'Amministrazione e nei giorni scorsi è stato firmato il contratto alla presenza dell'assessora alle politiche sociali Irene Murru. Con una recente delibera di giunta il Comune aveva disposto l’assegnazione temporanea, in comodato d’uso gratuito, di un locale di proprietà comunale al piano primo, lato destro, dell’immobile lungo il viale centrale, individuandolo quale sede territoriale dell’Inail e dell'associazione che opera a tutela e rappresentanza delle vittime di infortuni sul lavoro.

«L’Amministrazione rinnova il proprio impegno a promuovere valori di solidarietà, inclusione verso i diritti delle persone, - si legge in una nota social - con un atto concreto di vicinanza e sostegno a chi ha subito gravi conseguenze nello svolgimento della propria attività lavorativa, garantendo un punto di riferimento stabile sul territorio». Il presidente territoriale Anmil Nuoro Ogliastra, Michele Tatti: «Ringraziamo l'amministrazione per la concreta attenzione dimostrata con la concessione di un locale che diventerà punto di riferimento dei nostri iscritti ma anche di tutte le persone fragili».

