È iniziata alle 12.45 di oggi, l'autopsia sulla salma di Anna Laura Pilia, la bimba di 10 anni vittima della tragedia di ieri pomeriggio nelle acque antistanti il porto di Arbatax.

La pm di Lanusei, Giovanna Morra, titolare dell'inchiesta, ha conferito l'incarico al medico legale per chiarire l'esatta causa del decesso della piccola velista. L'esame autoptico è in corso nella sala settoria dell'ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei, centro di cui è originario il papà Bruno, storico primario del reparto di Radiologia del presidio ospedaliero ogliastrino.

L'Asl Ogliastra, attraverso una nota, ha espresso cordoglio al professionista e alla mamma Silvia Piu, anche lei in forza all'Azienda in qualità di impiegata amministrativa. «La direzione aziendale e il personale tutto dell'Asl Ogliastra si uniscono commossi al dolore degli stimati Silvia e Bruno e ai familiari per l’improvvisa scomparsa della piccola Anna Laura Pilia. Giunga loro la nostra più affettuosa vicinanza in questo momento di grande dolore».

