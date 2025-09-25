Al chilometro 90 della statale 125 Var ha perso il controllo della sua Mini Cooper che si è schiantata contro il guardrail.

Nell’incidente, accaduto all’alba di oggi, è rimasto ferito un uomo originario del Kirghizistan.

Soccorso dal personale della Croce verde di Tertenia, l’automobilista è stato trasportato (in codice giallo) al Pronto soccorso dell’ospedale di Lanusei dove il personale sanitario si è preso cura di lui sottoponendolo agli esami strumentali del caso.

Ha riportato alcune contusioni e le sue condizioni sono rassicuranti.

