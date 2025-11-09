Tertenia, donato un defibrillatore in memoria di Virgilio LioniLa cerimonia nel piazzale antistante la chiesa parrocchiale intitolata alla Beata Vergine Assunta
Un defibrillatore in memoria di Virgilio Lioni. Lo strumento salvavita è stato donato dal comitato delle feste popolari di Tertenia quest’anno composto dalle leve 1985 e 2002. Lioni era nato nel 1985 ed è mancato nel 2020 a causa di un male incurabile.
La cerimonia, a cui hanno preso parte i promotori dell’iniziativa e il sacerdote don don Joilson Macedo, si è tenuta oggi nel piazzale antistante la chiesa parrocchiale intitolata alla Beata Vergine Assunta dove è stato installato il dispositivo, acquistato (per conto del comitato) dalla Croce verde che ne curerà la manutenzione.
Quello installato ieri è il sesto defibrillatore installato nel territorio comunale (l’ultimo lo scorso giugno alla stazione di servizio Tuerra petroli) che dunque diventa sempre più cardioprotetto.