L’hanno legato per il collo con una corda e l’hanno fatto correre accanto a un’auto a bordo della quale viaggiavano due uomini. Un cavallo è stato trainato come fosse un rimorchio, fino a quando l’episodio non è stato notato da una pattuglia dei carabinieri durante uno dei consueti servizi di controllo del territorio.

È accaduto nei giorni scorsi a Tertenia, dove tre persone sono state denunciate per il reato (in concorso) di maltrattamenti di animali. Sul registro degli indagati sono stati iscritti il proprietario del cavallo, un esemplare di venticinque anni, il conducente e il passeggero dell’auto che avevano avuto incarico di trasferire l’animale da un terreno all’altro.

Tutti i dettagli su L’Unione Sarda in edicola e sull’edizione digitale

© Riproduzione riservata