Centoventi piccoli alunni e alunne della scuola primaria di Bari Sardo hanno partecipato ieri all’iniziativa ”In spiaggia lasciamo solo le nostre orme”, organizzata dall'Istituto comprensivo del paese, in collaborazione con Comune, Ekoclub, Ogliastra Diving e Windsurfing, cooperativa Fiordaliso e ditta Cosir. La passeggiata ecologica ha avuto inizio di buon mattino: l'allegra carovana è partita alle 8:30 dalla scuola e ha raggiunto a piedi la torre di Barì, con i piccoli scortati dalla polizia locale e dai volontari dell'associazione di protezione civile Ekoclub. Arrivati in pineta c'è stato un piccolo momento introduttivo alla giornata con la vicesindaco Fabiana Casu che ha ringraziato i bambini per la partecipazione e spiegato loro l'importanza della giornata per la tutela dell'ambiente. I volontari si sono soffermati sulla necessità di osservare la raccolta differenziata e sul ciclo dei rifiuti. Il tempo di una piccola merenda e carichi di energie hanno iniziato la raccolta. Armati di sacchi, guanti e pinze, divisi per classi e per zone, hanno ripulito spiaggia e pineta dalla Torre a Buccu e Strumpu. Sono stati diversi i sacchi di rifiuti raccolti, come al solito cartacce, plastica e mozziconi. A fine mattina pranzo in pineta e nel pomeriggio con lo staff dell'Ogliastra diving e windsurfing si è tenuto un altro momento di formazione sulle regole di sicurezza in mare, essenziali, per evitare incidenti.

