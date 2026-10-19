Fuori strada con la moto: tragedia sulla vecchia 125 a JerzuLa vittima è un turista tedesco di 43 anni
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Grave incidente stradale nel pomeriggio in Ogliastra. Un uomo di 43 anni di nazionalità tedesca è morto dopo essere finito fuori strada con la sua moto mentre percorreva la vecchia statale 125 nel territorio di Jerzu.
Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco di Lanusei, mentre è atterrato anche l’elisoccorso per prestare assistenza all’uomo. Nonostante i tempestivi interventi dei soccorritori, il motociclista è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta.
Presenti sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della compagnia di Jerzu.
(Unioneonline/A.D.)