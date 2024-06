La siccità severa che colpisce Loceri e i Comuni limitrofi porta oggi a una serie di incontri cruciali. Funzionari Egas e amministratori comunali si confrontano per elaborare risposte concrete alla crisi idrica, in un tentativo urgente di formulare soluzioni sostenibili.

Il Comune di Loceri affronta la crisi idrica con due riunioni chiave programmate oggi nella Sala Consiliare, mirate a contrastare i severi razionamenti d'acqua e a esplorare soluzioni a lungo termine. I vertici di Egas si sono riuniti per discutere interventi immediati e strategie future per la gestione delle risorse idriche, una priorità data l'urgenza della situazione.

Il secondo incontro del pomeriggio coinvolgerà i Comuni limitrofi, confrontandosi sulle strategie e valutando azioni congiunte per mitigare l'impatto della siccità in atto. «La situazione si sta facendo insostenibile e queste discussioni sono vitali per coordinare risposte efficaci – dice il sindaco di Loceri Gianfranco Lecca – servono azioni concrete in estrema urgenza e lo sviluppo di piani sostenibili che assicurino la disponibilità idrica futura».

