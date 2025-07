La festa grande di Seui il Carmine prosegue in paese. Alle 18.30 da Arcuerì, torna in paese accompagnando in processione ii simulacri della Vergine e di Sant'Efisio per chiudere in bellezza nella piazza Rinaldo Loy questa 106esima edizione che ha saputo attrarre tanti visitatori e fedeli.

Alle 17 30 nel sagrato della parrocchia sarà estratto il nominativo dell'obriere 2026. L'arrivo della processione è previsto alle 20.30 quando si percorreranno le vie principali, accompagnati dalla Banda musicale Rossini, dai gruppi folkmdi Seui, Lotzorai e Ussassai, in parrocchia si concluderanno le celebrazioni religiose.

In piazza i fuochi pirotecnici apriranno iI festeggiamenti e le estrazioni dei biglietti vincenti della lotteria Su Cramu 2025, e le premiazioni di Sa murra antiga seguiranno le esibizioni dei Karma e della cantante Francesca Lai.

