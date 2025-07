Si è schiantato con la moto sul guardrail e ha rischiato di perdere un piede. Un 17enne di Tortolì è rimasto ferito in un incidente lungo la circonvallazione del paese ed è stato trasportato al Pronto soccorso di Lanusei.

Qui il personale di Ortopedia, al termine di esami strumentali, ha provveduto a suturare la ferita, scongiurando l’intervento chirurgico che era stato ipotizzato nei momenti immediatamente successivo al ricovero. L’incidente è accaduto oggi.

Per cause ancora tutte da accertare, il giovane centauro ha perso il controllo del mezzo che è piombato sulle barriere laterali della circonvallazione sud, cadendo sull’asfalto. Due suoi amici, con i quali stava andando in escursione, hanno chiamato i soccorsi. Sul posto, dove la viabilità ha subito rallentamenti, è arrivato il personale del 118 che ha stabilizzato il ragazzo, trasferito al Nostra Signora della Mercede a bordo dell’ambulanza medicalizzata arrivata da Lanusei.

