Le avvisaglie erano arrivate già a inizio settimana. Tanto che quando il personale del Tribunale di via Marconi si è accorto del crollo di calcinacci dai cornicioni della facciata principale l’hanno segnalato ai vertici dello stesso presidio. Il presidente, Nicola Caschili, ha trasmesso una nota al Comune di Lanusei sollecitando un intervento di manutenzione dei cornicioni. Da cui, oggi pomeriggio, si sono staccati altre piccole parti piovute a bordo della carreggiata.

Per mettere in sicurezza sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Lanusei che, con l’ausilio dell’autoscala, hanno raggiunto la cima del palazzo di giustizia e hanno rimosso le parti pericolanti per evitare possibili nuovi crolli dagli elementi architettonici degradai a causa dell’invecchiamento e delle intemperie.

Lungo il tratto di strada, dove la circolazione è stata rallentata per la presenza dei mezzi dei vigili del fuoco, hanno operato gli agenti della polizia locale per la gestione della viabilità.

© Riproduzione riservata