Parte in Ogliastra la campagna di vaccinazione autunnale e invernale anti Covid-19. La somministrazione è relativa al vaccino "Omicron XBB 1.5." , efficace anche contro le nuove varianti del virus.

«L’obiettivo della campagna è quello di prevenire la mortalità, le ospedalizzazioni e le forme gravi di Covid-19 - spiega Laura Lai, dirigente medico del Servizio vaccinazioni dell’Asl Ogliastra - la vaccinazione è pertanto raccomandata in particolar modo alle persone anziane e con elevata fragilità».

I DESTINATARI – La dose di richiamo con i vaccini aggiornati sarà con priorità per alcune categorie di cittadini individuate dal ministero della Salute, tra cui: persone over 60; fragili di età compresa tra i 6 mesi e i 59 anni; ospiti delle strutture per lungodegenti; donne che si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza o nel periodo post partum comprese le donne in allattamento; operatori sanitari e sociosanitari addetti all’assistenza negli ospedali, nel territorio e nelle strutture di lungodegenza; studenti di medicina, delle professioni sanitarie che effettuano tirocini in strutture assistenziali e tutto il personale sanitario e sociosanitario in formazione.

La vaccinazione è comunque resa disponibile anche a coloro che non rientrano nelle categorie di persone più a rischio ed è offerta ai bambini dai 6 mesi agli 11 anni. Con l’arrivo del vaccino antinfluenzale potrà anche essere effettuata la co-somministrazione.

COME PRENOTARE – È possibile prenotare la vaccinazione tramite il sistema di prenotazione Cup Web all’indirizzo https://cupweb.sardegnasalute.it e ai seguenti numeri: Lanusei (tel. 339 875 6909 – 0782 470455), Tortolì (tel. 366 56 41 350) e Jerzu (tel. 366 81 96 534 – 0782 708028).

I vaccini saranno somministrati il mercoledì a Tortolì, nella sede del Poliambulatorio, dalle 9 alle 13; il giovedì a Jerzu nel Servizio di Igiene e Sanità pubblica, dalle 9 alle 12; il venerdì a Lanusei, nei locali del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, dalle 9 alle 13.

