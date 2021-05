Cordoglio in tutta Italia per la morte di Mirko Farci, il giovane di Tortolì morto per difendere la madre dall’aggressione del suo ex compagno, Shaidh Masih, cittadino pakistano finito poi in arresto dopo una caccia all’uomo in tutta l’Ogliastra.

E tra i tanti tributi al coraggio di Mirko è arrivato anche quello di Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, che ha proposto la medaglia d’oro per onorare la sua memoria.

"Mirko – ha scritto la Meloni su Twitter – è morto mentre con estremo coraggio difendeva la mamma dall'ex compagno. Speriamo che sia fatta presto giustizia per questo giovane e che l'assassino la paghi cara. Per Mirko, per il suo coraggio, chiediamo venga concessa una medaglia d'oro al valor civile".

Della tragedia si è occupata anche la Commissione regionale per le Pari Opportunità. "L'omicidio di Tortolì, che vede una donna, Paola Piras, gravemente ferita e suo figlio Mirko ucciso barbaramente, con la sola colpa di essere intervenuto a difendere la madre dal suo aggressore, è la prova del fatto che anche nelle comunità in apparenza più tranquille sia fondamentale non abbassare la guardia", si legge in una nota diramata dalla Commissione.

"È necessario – aggiunge il comunicato - un cambiamento strutturale e culturale, affinché i principi della Convenzione di Istanbul trovino un riscontro fattuale nella società, come richiamato

anche dall'ultimo Rapporto Grevio. Le Istituzioni devono

collaborare attivamente e in modo sinergico per sostenere i

Centri Antiviolenza e gli altri attori della rete di protezione

che offrono aiuto e assistenza alle vittime di questi crimini e la Regione Sardegna, con la Commissione per le Pari

Opportunità, si schiera al fianco delle vittime e prosegue la

sua opera al fine di garantire un futuro sempre più luminoso e

sereno alle donne e ai loro figli, e per far sì che anche in

situazioni socialmente difficili non vengano mai meno il

supporto e l'assistenza", conclude la nota.

