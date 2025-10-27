«Il cuore oltre le barriere, Loceri luogo di accoglienza». Una intera giornata dedicata al tema della disabilità venerdì 31 ottobre. L'appuntamento è a partire dalle nove in piazza Municipale, organizza l'associazione San Pietro. Un dibattito sulla disabilità e un confronto attivo.

Se ne parlerà con istituzioni e attori in prima linea nella difesa dei diritti delle persone con disabilità e con chi ogni giorno fa i conti con le barriere che non sono solo fisiche. E le supera con risultati straordinari. Ad aprire con i saluti istituzionali il sindaco Gianfranco Lecca, il parroco don Ernest, il consigliere regionale Salvatore Corrias e con un video saluto Chiara Gemma, membro del forum Europeo della disabilità.

Si entra nel vivo della mattinata con le testimonianze di Claudio Secci presidente regionale Cip Sardegna, Nicora Riva vice presidente Cagliari Calcio, Monica Taula presidente nazionale Anpvi Cam, Viktoria Shablova, atleta paralimpica campionessa di canoa, Ottavio Demontis, atleta paralimpico di apnea e l'associazione Ogliastra Informa.

Nel pomeriggio lo spettacolo didattico musicale per bambini e ragazzi del comitato paralimpico, con calcio balilla paralimpico, scherma, tennis tavolo e bocce, e la proiezione del video di Ogliastra Informa e dell'associazione Anpvi Cam. La sera dalle 19:30 concerto del gruppo Ladri di Carrozzelle, esibizione del tenore Murales di Orgosolo. Presentano Giuliano Marongiu e Roberto Tangianu.

© Riproduzione riservata