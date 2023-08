Centouno anni sono la testimonianza di una tempra d’acciaio. Maria Mulas li ha compiuti oggi, festeggiando nella sua casa di via Roma insieme alla nipote Rosanna che la assiste, ai parenti e ai tanti concittadini che le hanno fatto visita. Compresi gli amministratori comunali, Enrico Pistis e Angelo Pistis, assessori della Giunta di Gianfranco Lecca.

Nubile, la signora Maria, che ha sei nipoti e due pronipoti, ha lavorato una vita nelle campagne della sua Loceri. Devota della Madonna e del Sacro Cuore e sostiene anche di aver ricevuto dei miracoli, soprattutto quando era finita in prognosi riservata e in ospedale pensavano non ci fossero più speranze.

Ieri a Tertenia ha raggiunto un secolo di vita Giovanni Battista Gessa. Ricorrenza che conferma, ancora una volta, come l’Ogliastra sia terra di centenari. Una delle cinque zone blu del pianeta assieme alle isole di Okinawa in Giappone, Ikaria in Grecia, la penisola di Nicoya in Costarica e Loma Linda in California.

