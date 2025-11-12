l’incidente
12 novembre 2025 alle 09:15aggiornato il 12 novembre 2025 alle 09:34
Lanusei, scontro tra auto per una mancata precedenza: un feritoLo schianto questa mattina alle 8.30 in piazza della Solidarietà
Una mancata precedenza ha causato un incidente stamani alle 8.30 in piazza della Solidarietà a Lanusei.
Nello scontro tra una Kia e una Fiat Multipla il conducente dell’utilitaria è rimasto ferito. Soccorso da un’equipe del 118, l’uomo - un pensionato di Lanusei - è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Illesa la conducente della monovolume.
Sul posto una squadra dei vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi.
