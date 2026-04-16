È caduto nel camino accesso e per le conseguenze delle ustioni è morto sul suo letto. Vittima della tragedia, scoperta stamattina a Jerzu, è un ex agricoltore del paese che avrebbe dovuto compiere 79 anni fra quattro giorni. Stando a una prima ricostruzione, il drammatico incidente sarebbe avvenuto due sere fa nell’abitazione di via Berlinguer, nel rione di Mesuidda, dove l’anziano viveva da solo.

L’uomo sarebbe caduto all’interno del camino e in un attimo le fiamme avrebbero avvolto tutti gli indumenti che il pensionato avrebbe tentato di sfilarsi raggiungendo la sua camera da letto. Tutto vano: ogni suo tentativo di liberarsi da quella trappola mortale non è servito.

I vicini di casa, non vedendolo per l’intera giornata di ieri e neppure stamattina come consuetudine, hanno lanciato l’allarme. L’uomo era riverso sul suo letto, ormai privo di vita.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i carabinieri della compagnia di Jerzu, coordinati dal magistrato di turno alla Procura di Lanusei. Sarà il medico legale ad accertare l'esatta causa del decesso.

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