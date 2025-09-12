Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio lungo il celebre sentiero escursionistico del Selvaggio Blu nella costa orientale. Un uomo di 64 anni, originario di Milano, è rimasto ferito dopo una caduta avvenuta durante una discesa in parete.

Le cause dell’incidente non sono ancora del tutto chiare, ma secondo una prima ricostruzione l’escursionista avrebbe perso l’equilibrio mentre affrontava un tratto particolarmente tecnico e impegnativo del percorso. La caduta gli avrebbe provocato diversi traumi, tanto da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Sul posto l’equipe medica del 118, che dopo le prime cure hanno disposto il trasferimento d’urgenza con l’Elisoccorso all’ospedale San Francesco di Nuoro. L’uomo è stato ricoverato in codice rosso con un politrauma. Il Selvaggio Blu, noto per essere uno dei trekking più spettacolari ma anche tra i più difficili d’Europa.

