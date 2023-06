Lentamente. Ma Cala Luna sta tornando all’antico splendore. Granello su granello la spiaggia riemerge dopo l’ondata di pena della codula, che risale allo scorso 21 maggio.

L’unica anomalia, in questa vicenda, è il periodo delle piogge intense: in genere il fenomeno non si scatena a primavera inoltrata. Per il resto la spiaggia perla della costa di Baunei deve la sua esistenza proprio all’equilibrio fra mare e corso d’acqua dolce, che si ristabilisce da millenni.

Sta succedendo anche in questi giorni, mentre approdano i primi turisti: la spiaggia, come documentato dalla foto di Giovanna Corrias, non si è ancora ristabilita e ci sono alcune lingue di sabbia ancora separate dalle acque. Ma il colore del mare è quello solito e meraviglioso di questa parte di Sardegna.

