Per la comunità di Girasole non c’è pace. Una nuova rottura sulla condotta idrica, la quarta in quattro giorni, ha interrotto il riempimento del serbatoio d’accumulo su cui contava la comunità per riottenere l’acqua dopo quattro giorni senza goccia alcuna.

I tecnici di Abbanoa hanno dovuto riprendere tutto dal principio: sistemare il nuovo guasto e mandare in pressione l’acqua. Ma è proprio quest’ultima operazione che preoccupa, perché trattandosi di una condotta vecchia di quarant’anni l’immissione in rete dell’acqua rischia di provocare altre rotture.

Stamattina Abbanoa, su sollecitazione del sindaco Lodovico Piras, ha inviato la prima autobotte che ha sostato in piazza Venezia per distribuire l’acqua alla popolazione assetata.

© Riproduzione riservata