Sport all’aperto, gratis e per tutti. Otto gli attrezzi installati, specifici per differenti parti del corpo. Uno è riservato ai disabili. Con questi elementi nasce a Girasole la prima area fitness all’aria aperta.

L’ha allestita il Comune appena dopo l’incrocio per l’impianto sportivo de Sa Suergera. L’amministrazione di Lodovico Piras ha investito 20mila euro di fondi Pnrr per un’opera verso la quale gli amanti dello sport hanno già manifestato gradimento. «Confidiamo di sviluppare ulteriormente l’area attrezzata», dichiara Alessio Canu, assessore comunale allo Sport.

La scelta di localizzare in quel punto l’area fitness non è stata casuale. A poca distanza si sviluppa il polo sportivo, tra campi da calcio e tennis. «Tra i due sport sono oltre 300 gli iscritti e dunque - spiega l’esponente della maggioranza - abbiamo ritenuto strategica quella posizione». Parallelo a quel tratto corre anche la pista ciclabile. «La nuova area è un servizio in più per la nostra comunità», aggiunge il primo cittadino.

